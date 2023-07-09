王菀之視李玟為偶像惜未有機會合作 與親切發哥合作日日開工如旅行

無線娛樂新聞台報導：國際華語天后 李玟 日前離世，消息震驚整個華人世界，生前人緣極佳嘅佢，亦獲無數圈中人悼念。呢日 王菀之 現身一個活動時，亦指年少已視Coco為偶像，當年到外地讀書亦帶同Coco嘅唱片同行。Ivana又話可惜一直未有機會合作，不過佢嘅表現同風度一直都令自己非常敬佩。