王菀之視李玟為偶像惜未有機會合作 與親切發哥合作日日開工如旅行
Ivana早前同 周潤發 合作嘅電影最近上映，佢仲被發哥稱作女神，就話當時緊張到不得了。佢又提到發哥非常親切，所以合作時就好似去小旅行一樣喇。即將會舉行水上音樂會嘅佢，近日又正拍攝新片，雖然非常忙，但係就話已經組好Band，仲對有機會喺水上表演非常興奮喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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