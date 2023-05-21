王菀之沉浸式表演展開 邊唱邊飲如家中開派對

無線娛樂新聞台報導：王菀之 一連六場嘅藝術音樂會呢日開鑼，今次表演Ivana以唔同方式同歌迷見面，除咗以極近距離演出之外，仲邊玩邊同大家合照，仿佛係被大家包圍一樣。Ivana仲話希望透過歌聲令大家更了解自己對生活嘅態度呀。