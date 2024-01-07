王菀之謝君豪合演舞台劇 《飯戲》演員帶仙鶴神針探班

無線娛樂新聞台報導：陳詠燊 執導嘅賀歲片《飯戲攻心》上年票房大收旺場，今年再接再厲推出續集，女主角 王菀之 同新加入嘅 謝君豪 近日就忙住舞台劇《天色》嘅公演，呢日導演Sunny就率領戲中演員包括 張繼聰 陳湛文 廖子妤 同 何啟華 一齊去探班，仲帶咗好特別嘅蛋糕做成「仙鶴神針」探班。