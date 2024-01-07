王菀之謝君豪合演舞台劇 《飯戲》演員帶仙鶴神針探班
廣告
無線娛樂新聞台報導：陳詠燊 執導嘅賀歲片《飯戲攻心》上年票房大收旺場，今年再接再厲推出續集，女主角 王菀之 同新加入嘅 謝君豪 近日就忙住舞台劇《天色》嘅公演，呢日導演Sunny就率領戲中演員包括 張繼聰 陳湛文 廖子妤 同 何啟華 一齊去探班，仲帶咗好特別嘅蛋糕做成「仙鶴神針」探班。
阿聰話今次探班嘅目的，係希望Ivana同君豪哥順利完成舞台劇演出之後，可以快啲加入電影嘅宣傳大隊。《飯戲攻心2》雖然冇咗 黃子華 ，不過就加入好多新血，好似君豪哥同廖子妤，不過佢地似乎仲未搞清楚大家喺戲中嘅關係，原來Fish喺戲中係君豪哥嘅阿嫂，真係估佢唔到呀！
而呢日探班大隊中仲見到魏浚笙，佢話自己冇份演出，只係咁啱路過，眾人起鬨恭喜佢啱啱喺叱咤頒獎典禮攞到生力軍男歌手金獎，原來佢嘅其中一首上榜歌《我的世界地圖》係出自Ivana嘅創作，唔怪得佢要親自來探班答謝喇！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台