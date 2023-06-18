王賢誌帶仔仔們赴大馬宣傳 透露《仔仔一堂》第二季籌備計劃

王賢誌帶仔仔們赴大馬宣傳 透露《仔仔一堂》第二季籌備計劃

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：王賢誌呢日孖住《仔仔一堂》參賽者陳皓雲（Howard）一齊出席電影首映禮，同場仲有黃又南、李靖筠及顧定軒等，《仔仔一堂》作為香港第一個同志配對真人騷，播出後一度引起熱話，王賢誌就分享仔仔們近況，同時佢又透露第二季籌備計劃。

六月係一年一度嘅同志驕傲月（Pride Month），王賢誌坦言好忙碌，將要出席一啲活動，被問會唔會開續集，王賢誌問身邊嘅Howard拍唔拍，Howard笑問：「係咪復活賽？我要求先知道名單。」王賢誌馬上「落閘」表明名單要保持神秘，又預告即將與某幾位仔仔一齊去拍旅遊特輯。

王賢誌嚟緊帶住仔仔們衝出香港，前往大馬做宣傳，王賢誌透露佢哋喺當地有fans，因為大馬fans好留意TVB節目，佢哋寓工作於娛樂，趁機玩一、兩日！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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