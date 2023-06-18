王賢誌帶仔仔們赴大馬宣傳 透露《仔仔一堂》第二季籌備計劃
六月係一年一度嘅同志驕傲月（Pride Month），王賢誌坦言好忙碌，將要出席一啲活動，被問會唔會開續集，王賢誌問身邊嘅Howard拍唔拍，Howard笑問：「係咪復活賽？我要求先知道名單。」王賢誌馬上「落閘」表明名單要保持神秘，又預告即將與某幾位仔仔一齊去拍旅遊特輯。
王賢誌嚟緊帶住仔仔們衝出香港，前往大馬做宣傳，王賢誌透露佢哋喺當地有fans，因為大馬fans好留意TVB節目，佢哋寓工作於娛樂，趁機玩一、兩日！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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