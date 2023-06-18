王賢誌帶仔仔們赴大馬宣傳 透露《仔仔一堂》第二季籌備計劃

無線娛樂新聞台報導：王賢誌呢日孖住《仔仔一堂》參賽者陳皓雲（Howard）一齊出席電影首映禮，同場仲有黃又南、李靖筠及顧定軒等，《仔仔一堂》作為香港第一個同志配對真人騷，播出後一度引起熱話，王賢誌就分享仔仔們近況，同時佢又透露第二季籌備計劃。