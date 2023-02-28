泉叔化身情歌王子冧愛妻 黎諾懿張頴康傳授生仔「秘訣」

無線娛樂新聞台報導：娛樂新聞台主持王鎮泉(Jeoffrey)與拍拖年半嘅女友Vanilla於2月27日拉埋天窗，袁偉豪、黃智雯擔任兄弟團成員，由黃建東做婚禮司儀，眾多圈中朋友到賀，晚宴見到黎諾懿、張頴康、鍾柔美、張馳豪及詹天文等。