泉叔娶老婆｜主播王鎮泉大個仔成家 採訪圈中人變好友紛到賀

無線娛樂新聞台報導：我哋嘅主播同事 王鎮泉 呢日大個仔，同圈外女友Vanilla舉行婚禮正式成家立室，唔少過往曾被泉叔採訪嘅圈中人到賀， 袁偉豪 黃智雯 更加係兄弟團成員之一。 汪明荃 馮素波 陳煒 譚俊彥 朱晨麗 等都現身下午嘅婚禮儀式。