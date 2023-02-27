泉叔娶老婆｜主播王鎮泉大個仔成家 採訪圈中人變好友紛到賀
而平時口多多嘅新郎哥，就話朝早嘅奉茶同註冊儀式已經喊咗好幾次，之前一晚更加緊張到瞓唔著，佢仲話會積極聽各位賓客嘅祝福趕工生小朋友咁話。
泉叔近年迷上飼養雀鳥，仲因而咁而同Vanilla多咗好多話題，傾傾吓仲開始談情成為夫妻呀。Liza姐就大讚泉叔乖仔又勤力，仲祝佢哋甜甜蜜蜜。而身為兄弟嘅阿Ben，仲由佢哋求婚到如婚都全程見證，更加搬埋屋企嘅琴到場呀。
而黃智雯同樣係兄弟團成員之一，仲話自己乜都被其他兄弟做晒，自己非常得閒，仲話見證完呢次婚禮自己都要好好計劃喎。單身貴族Morning朱呢日就話要沾吓喜氣，雖然緣份冇得強求，不過就話會加把勁喇。
譚俊彥 就爆料泉叔對太太非常細心，仲話想佢快啲生BB呀。至於兩位人妻煒哥同李漫芬就話要向佢哋傳授夫妻相處之道喇。
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