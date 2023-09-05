王陽明傳離婚消息後首露面 直接回應傳聞未言明婚姻狀況

無線娛樂新聞台報導：被形容為台灣演藝圈最放閃夫妻嘅 王陽明 同 蔡詩云 爆出婚變更已經分居4個多月嘅消息，呢日王陽明首次現身一個公開活動時，就有備以來直接回應現場傳媒，稱希望外界絡予佢同蔡詩云私人空間，亦希望保護約4歲嘅囡囡。