王陽明傳離婚消息後首露面 直接回應傳聞未言明婚姻狀況
廣告
無線娛樂新聞台報導：被形容為台灣演藝圈最放閃夫妻嘅 王陽明 同 蔡詩云 爆出婚變更已經分居4個多月嘅消息，呢日王陽明首次現身一個公開活動時，就有備以來直接回應現場傳媒，稱希望外界絡予佢同蔡詩云私人空間，亦希望保護約4歲嘅囡囡。
雖然呢日未有明確表明婚姻狀況，不過佢就指如果有正式宣佈時一定會再公佈。同蔡詩云結婚8年嘅佢，近月因為鮮有更新合照，過往一直互相俾Like嘅情況亦不再，呢日王陽明現身時亦未有戴上婚戒，不過佢就解釋係因為無名指舊傷所致喇。
呢日一直保持笑容嘅佢，又提到正籌備一部潛水有關嘅紀錄片。到底佢婚姻同心情係點就真係耐人尋味喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台