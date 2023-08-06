王馨平9月開騷會歌迷 生日赴東京嘆完再搏殺

無線娛樂新聞台報導：王馨平 宣佈9月將會重踏闊別多年嘅舞台，再次舉行演唱會，日前佢宣傳就開口等大家先聽為快，仲獲主辦單位送上一把「獨臂刀」，紀念Linda已故嘅武打巨星Daddy王羽呀。推出傾訴父女情新歌嘅Linda又話，想向爸爸好好表達愛意呀。