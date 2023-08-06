王馨平9月開騷會歌迷 生日赴東京嘆完再搏殺
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無線娛樂新聞台報導：王馨平 宣佈9月將會重踏闊別多年嘅舞台，再次舉行演唱會，日前佢宣傳就開口等大家先聽為快，仲獲主辦單位送上一把「獨臂刀」，紀念Linda已故嘅武打巨星Daddy王羽呀。推出傾訴父女情新歌嘅Linda又話，想向爸爸好好表達愛意呀。
籌備咗足足幾年嘅演唱會，喺疫情之後終於可以正式舉行，Linda仲話原本已打定輸數，不過突然就有人讓出檔期，令佢非常高興，心情仲興奮又緊張。大會呢日仲為佢慶祝55歲生日，而Linda嘅100分老公仲一早已經安排好，同佢去東京好好享受幾日嘅放鬆時光，仲話食完返嚟先再算喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台