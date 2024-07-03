玲子送禮道歉兼祝福 明珠公司開業大吉 美食節目記者爭相採訪

繁花劇情搶先看 主創陣容超華麗

玲子帶著一份特別的禮物來到明珠公司，這份禮物既是道歉也是祝福。明珠公司的東京店鋪剛開業不久，就吸引了美食節目的記者前來採訪，玲子對此感到非常高興。「半是道歉半是祝福」，她表示。

繁花劇情的主創陣容包括了多位知名演員和導演，其中包括胡歌、馬伊琍、唐嫣和辛芷蕾。這部由王家衛首次執導的電視劇，將帶領觀眾進入繁華的夜上海。

三人飯局不歡而散 強總咄咄逼人

阿寶邀請李李到熱氣羊肉餐廳用餐，並請她介紹券商。李李介紹的券商是強總，三人在李李的包間見面。不過，強總的態度咄咄逼人，讓氣氛變得尷尬。「一頓飯沒吃幾口就不歡而散」，場面相當尷尬。

王總成新合作夥伴 阿寶選擇引爭議

上市資格評審的日子到了，強總在飯桌上故意給阿寶難看，但他不知道李李已經把西國投的王總介紹給了阿寶。王總雖然來自一個不大的公司，但非常靠譜。「西國投身家不大，但實惠靠譜」，王總用他那口濃郁的陝西方言表示。最終，王總成為了服飾公司的券商，這次強總明顯輕敵了。爺叔對阿寶的選擇提出批評，認為他應該專注於更穩妥的沃爾瑪牛仔褲單子，而不是費力不討好的上市事宜。但阿寶有他自己的想法。