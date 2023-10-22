瑪姬終圓夢以歌手身份首開演唱會 黃百鳴帶蜜糖現身記招撐場
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無線娛樂新聞台報導：DJ出身嘅瑪姬（Maggie）本來係參加歌唱比賽入行，後來轉戰做DJ同主持，舊年被《聲夢傳奇2》參加者燃起心中團火，重拾歌唱事業，早前佢自資推出新歌，將一嘗多年心願開首個演唱會，呢日開演唱會記招邀來黃百鳴、查小欣及胡孟青現身撐場。
瑪姬感謝每位出席嘅嘉賓同贊助商，謝謝三位前輩黃百鳴、查小欣及胡孟青一口答應前來支持，兼準備咗一啲小禮物送畀佢，瑪姬感激身邊好友讓佢學識咁多年建立友情、關係及信任在有需要嘅時候就會伸出援手，令佢覺得自己好幸運。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台