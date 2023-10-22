瑪姬終圓夢以歌手身份首開演唱會 黃百鳴帶蜜糖現身記招撐場

無線娛樂新聞台報導：DJ出身嘅瑪姬（Maggie）本來係參加歌唱比賽入行，後來轉戰做DJ同主持，舊年被《聲夢傳奇2》參加者燃起心中團火，重拾歌唱事業，早前佢自資推出新歌，將一嘗多年心願開首個演唱會，呢日開演唱會記招邀來黃百鳴、查小欣及胡孟青現身撐場。