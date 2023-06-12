瓊瑤創作生涯踏入60周年 古巨基動力火車助陣作品展演唱會

瓊瑤創作生涯踏入60周年 古巨基動力火車助陣作品展演唱會

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：瓊瑤創作生涯踏入60周年，為隆重其事於8月喺台北小巨蛋舉行瓊瑤作品展演唱會，集合六組唔同年代與背景嘅歌手，包括古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲等，演繹瓊瑤唔同階段經典劇集主題曲。

呢日古巨基因事未能出席，而動力火車亦有即場清唱瓊瑤大熱作品主題曲《當》，高勝美獲瓊瑤邀請獻唱劇集主題曲，雖然佢近年已淡出螢幕，不過佢仍百忙抽空支持作品展，感謝瓊瑤呢位貴人，潘越雲好開心曾唱瓊瑤第1部電視劇作品《幾度夕陽紅》主題曲，佢指今次要唱前輩嘅歌，所以要特別謹慎，好好唱畀大家聽！

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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