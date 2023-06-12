瓊瑤創作生涯踏入60周年 古巨基動力火車助陣作品展演唱會
呢日古巨基因事未能出席，而動力火車亦有即場清唱瓊瑤大熱作品主題曲《當》，高勝美獲瓊瑤邀請獻唱劇集主題曲，雖然佢近年已淡出螢幕，不過佢仍百忙抽空支持作品展，感謝瓊瑤呢位貴人，潘越雲好開心曾唱瓊瑤第1部電視劇作品《幾度夕陽紅》主題曲，佢指今次要唱前輩嘅歌，所以要特別謹慎，好好唱畀大家聽！
網民點睇？
讀書時期瘋狂愛上睇瓊瑤作品小說❤
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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