古巨基任瓊瑤創作60週年演唱會特別嘉賓 親扶恩師由後台走向VIP位…
廣告
無線娛樂新聞台報導：古巨基任瓊瑤創作60週年演唱會特別嘉賓 親扶恩師由後台走向VIP位
華語文壇作家瓊瑤創作60週年演唱會呢日喺台北開騷，作為多部瓊瑤作品主角嘅林心如及蘇有朋送上花籃祝賀，古巨基當年有份演出《情深深雨濛濛》飾演何書桓而紅遍整個華語圈，更擔任特別嘉賓，拖住85歲恩師瓊瑤由後台走向VIP位，引起不少傳媒追訪，瓊瑤更驚喜上台答謝觀眾，獲全場大叫「我愛你」，場面感人！
瓊瑤點名要基仔唱《煙雨濛濛》及《情深深雨濛濛》片尾曲《好想好想》，讚基仔唱得好聽，基仔呢次為前輩表演，全家亦有到場支持，基仔兒子古晉匡（Kuson）首次跟瓊瑤阿姨見面；8月21號係基仔生日，日前佢喺社交平台上載兒子唱生日歌嘅影片，見基仔大讚阿仔係唱得最好聽嘅歌手，佢全程笑到見牙唔見眼。
網民點睇？
有多少人多少電視觀眾迷過去幾十年以來一直只聽到瓊瑤這兩鼎鼎大名的兩個字，卻從來沒有見過她本人的人，有多少個人也是這樣的，舉個 🤚🏻
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台