甄子丹新片辦慈善優先場 韓國返港驚喜現身謝票

無線娛樂新聞台報導：甄子丹 擔任監製導演又親身上陣演出嘅武俠新片《天龍八部之喬峰傳》，趁新春檔期上映，呢日舉行嘅慈善優先場，仲有唔少圈中人現身支持，而日前到韓國為新片宣傳嘅丹爺原來已經返到香港，呢日仲驚喜現身現場睇觀眾反應呀。