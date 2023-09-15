甄濟如首以歌手身分現身勁緊張 笑指「宇宙最強」爸爸令異性卻步

無線娛樂新聞台報導：甄子丹與汪詩詩嘅19歲女兒甄濟如（Jasmine）正式出道成為歌手，呢日首次以藝人身份喺香港出席一個時尚活動，Jasmine難免有啲緊張，幸好獲父母叮囑最緊要做自己，見佢全程表現尚算淡定。