甄濟如首以歌手身分現身勁緊張 笑指「宇宙最強」爸爸令異性卻步
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無線娛樂新聞台報導：甄子丹與汪詩詩嘅19歲女兒甄濟如（Jasmine）正式出道成為歌手，呢日首次以藝人身份喺香港出席一個時尚活動，Jasmine難免有啲緊張，幸好獲父母叮囑最緊要做自己，見佢全程表現尚算淡定。
Jasmine自言係完美主義者，對自己要求好高，Jasmine月初推出首張專輯，收錄8首作品包含唔同曲風，而佢亦有練習唱跳，Jasmine坦言覺得辛苦，指自己7歲第一次寫歌、14歲就好想做歌手，Jasmine嘅偶像係Beyoncé，欣賞Jasmine表演好有力量，Jasmine笑言異性驚咗佢嘅「宇宙最強」爸爸，佢目前感情生活仍一片空白。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台