甄子丹女兒甄濟如首度香港演出 獲宇宙最強家族拉隊到場支持

無線娛樂新聞台報導：宇宙最強甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）今年闖樂壇成為創作唱跳新人，呢日首度喺香港現場演出，喺商場戶外舞台獻唱，獲宇宙最強家族總動員拉隊到場支持，包括爸爸甄子丹及媽媽汪詩詩一齊舉牌化身fans。