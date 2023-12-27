甄子丹女兒甄濟如首度香港演出 獲宇宙最強家族拉隊到場支持
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無線娛樂新聞台報導：宇宙最強甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）今年闖樂壇成為創作唱跳新人，呢日首度喺香港現場演出，喺商場戶外舞台獻唱，獲宇宙最強家族總動員拉隊到場支持，包括爸爸甄子丹及媽媽汪詩詩一齊舉牌化身fans。
甄濟如好開心第一次喺香港表演，認有少少緊張，甄濟如笑指因有啲凍，唱歌時聲線有啲震，甄濟如覺得有親友在場支持，令整個人變得淡定同放心，爸爸子丹事前已叫阿女放鬆同做好自己，佢以上海話多謝太婆前嚟支持。
網民點睇？
歌藝平平,加油
有啲走音，不過可以再培訓，加油啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台