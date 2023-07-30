Louis Yan為愛女豪辦百日宴 阿Bob又想生多胎 何雁詩叫Fred等多陣…
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無線娛樂新聞台報導：Louis Yan為愛女豪辦百日宴 阿Bob又想生多胎 何雁詩叫Fred等多陣
過往為大家表演過大量出神入化魔術嘅 Louis Yan 甄澤權，呢晚同太太為佢哋可愛到暈嘅小千金Kacy舉辦盛大百日宴，邀請咗大班嘉賓親友一齊慶祝，會場更加佈置成一個巨形兒童樂園一樣，場面開心又熱鬧。
呢日 林盛斌 同太太 吳若希 何雁詩 鄭俊弘 夫婦 莊思敏 莊思明 兩姊妹，仲有 馮盈盈 同 何依婷 等都到賀，抱住寶貝女嘅Louis，就心滿意足咁話辛苦太太十月懷胎，不過BB咁乖就都值得喇。
Louis又話希望他日乖女大個可以同自己一齊表演，而甄太就爆料話Louis而家對住BB不知幾溫柔呀。
阿Bob同Jinny除咗合作拍節目之外，仲成為好朋友，呢日就自然係大大封利是祝賀小朋友快高長大啦，呢兩位父母輩就大讚Kacy溫柔又乖，阿Bob仲話又有大膽嘅想法，因為太太一抱BB時啲母愛已經傾瀉而出﹐仲話要食完飯趕住返屋企咁話呀。
同樣已經升任做父母嘅阿Fred同Step，呢日就帶埋囝囝一齊到場，仲令佢哋再追一胎嘅想法又再開始討論喇。
莊思敏同思明兩姊妹，就話Louis同太太工作同生活上都一樣咁合拍，恩愛之餘更加非常難得呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台