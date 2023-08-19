獨家丨為節目訪談自閉症患者 李佳芯感受深刻

無線娛樂新聞台報導：李佳芯Ali 呢日現身一間中醫館，為節目《為愛站起來》進行拍攝，節目每集主題都有所不同，而呢集就係圍繞自閉症患者，Ali會同患者以及佢哋嘅家屬會有訪談環節，喺經過溝通後佢有好深感觸。