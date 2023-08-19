獨家丨為節目訪談自閉症患者 李佳芯感受深刻
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無線娛樂新聞台報導：李佳芯Ali 呢日現身一間中醫館，為節目《為愛站起來》進行拍攝，節目每集主題都有所不同，而呢集就係圍繞自閉症患者，Ali會同患者以及佢哋嘅家屬會有訪談環節，喺經過溝通後佢有好深感觸。
Ali話呢個世界存在住好多唔同故事嘅人，有啲大家以為好簡單嘅事，好似企起身、行路、拎起一杯水甚至開心笑，對某啲人嚟講都係一件困難事，Ali指好多都係要透過呢類節目先可以接觸到，先知社會上仲有好多人需要幫助。
以往都拍過同類型節目嘅Ali，就話自己好鍾意拍呢類節目，因為每次都可以開拓到自己眼界同認知。由於身邊都有自閉症患者，所以拍攝起上嚟，Ali話感受會比較深呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台