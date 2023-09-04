用愛站起來丨黎諾懿呼籲支持義診服務 見病童情況病改善即眼濕濕
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無線娛樂新聞台報導：施比受更有福，黎諾懿深明呢個道理，經常不遺餘力行善，非常支持一個慈善機構義診服務嘅佢，呢日去到深水埗拍攝節目《用愛站起來》，希望用自身影響力令各界更了解呢個服務嘅意義。
已經第三年同呢個機構合作嘅諾懿，話最感觸嘅就係見返去年接觸過嘅一個病童個案，呢日見到對方嘅情況已經好返好多，諾懿仲話經過了解之後，對方嘅身高同身體狀況都有明顯改善，需要對方仲未可以講到嘢，但係諾懿話見到對方有咁大嘅改善已經令佢眼濕濕呀！
呢個義診服務咁有意義，諾懿就呼籲大家踴躍支持，希望大家為病者同埋佢哋嘅家人燃點希望呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台