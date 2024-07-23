大圍田心村貓奴天堂：貓酒店髮型屋老闆孃與貓店長溫馨故事

創業故事：疫情中貓髮型屋

大圍，這個位於九龍和新界交界的地方，自從沙中綫開通後，交通更加便捷。在這裡，有兩個建於明朝的古老圍村——大圍村和田心村，每個村落都有其獨特的風貌。特別是田心村，這裡不僅擁有超過400年的歷史，還因其寬敞的道路和豐富的農田而聞名。近年來，田心村吸引了許多新居民和租客，他們中的許多人都有一個共同的特點——對貓咪的熱愛。

在這個貓愛好者的聚集地，一間特別的髮型屋吸引了眾人的目光。店主Yoyo，一位超過40歲的女士，三年前在疫情期間開設了這家店。她不僅熱愛自由和冒險，還特別喜愛貓咪。店內有兩位「貓店長」——兩歲的小吉和一歲多的小虎。「買小吉是當時政府派發消費卷，我很喜歡這個品種的貓，所以果斷將其抱回家。」Yoyo分享道。小吉性格溫馴，而小虎則活潑好動，曾因病重經歷了長達80多天的治療，但最終堅強康復。

貓咪與拳手特殊緣分

田心村不僅是貓咪的天堂，也是人們心靈的避風港。32歲的職業女拳手阿Kate就是其中一位。她從大圍搬來田心村已有三年，養了三隻貓：豆豆、肥豬和安安。豆豆是家中的大哥哥，從四個月大時就被Kate領養，而安安則有一段悲慘的過去，曾被虐待和欺負。經過三年的相處，安安終於打開了心扉，接納了阿Kate，這個轉變讓她非常感動。

新興商店帶來活力

近年來，田心村不僅保留了其寧靜悠閑的鄉村雰圍，還迎來了許多新的商店，如咖啡店和甜品店，為村落帶來了新的活力。其中一間貓酒店特別引人注目，店主Pamela開設這家店主要是為了滿足自己養貓的願望。「因為家人不喜歡貓貓，更一度要求自己棄養，所以一次偶然機會，路過田心村時剛好見到這間舖在招租，所以就為自己的五隻貓貓找了一個安樂窩。」Pamela說。店內的五隻「貓店長」各有特色，從黏人的虎仔到好奇的發財，每一隻都為這間貓酒店增添了不少樂趣。