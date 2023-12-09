Hebe102歲公公獲頒型男志工獎 小心翼翼回答五月天假唱風波

無線娛樂新聞台報導：Hebe田馥甄出席公益活動，呼籲大家捐贈年菜，俾獨居老人喺歲末可以食餐好，Hebe自己都率先捐出500份年菜，原來Hebe咁有善心，同家族遺傳都有啲關係，事關Hebe102歲高齡嘅公公，日前獲頒型男志工獎，Hebe話公公平時經常到醫院做義工，幫手量血壓，自己中秋節返去探公公時，祖孫兩人仲一齊飲返兩杯添！