Hebe102歲公公獲頒型男志工獎 小心翼翼回答五月天假唱風波
廣告
無線娛樂新聞台報導：Hebe田馥甄出席公益活動，呼籲大家捐贈年菜，俾獨居老人喺歲末可以食餐好，Hebe自己都率先捐出500份年菜，原來Hebe咁有善心，同家族遺傳都有啲關係，事關Hebe102歲高齡嘅公公，日前獲頒型男志工獎，Hebe話公公平時經常到醫院做義工，幫手量血壓，自己中秋節返去探公公時，祖孫兩人仲一齊飲返兩杯添！
近年放慢工作腳步嘅Hebe話，今年跨年冇任何工作安排，希望可以陪家人倒數，而下年就有計劃會推出新歌。
Hebe都有被問到近日五月天嘅假唱風波，不過佢就答得好小心，話希望歌手同歌迷都可以享受演唱會嘅氣氛。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台