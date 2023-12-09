田馥甄 Hebe102歲公公獲頒型男志工獎 小心翼翼回答五月天假唱風波

Hebe102歲公公獲頒型男志工獎 小心翼翼回答五月天假唱風波

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：Hebe田馥甄出席公益活動，呼籲大家捐贈年菜，俾獨居老人喺歲末可以食餐好，Hebe自己都率先捐出500份年菜，原來Hebe咁有善心，同家族遺傳都有啲關係，事關Hebe102歲高齡嘅公公，日前獲頒型男志工獎，Hebe話公公平時經常到醫院做義工，幫手量血壓，自己中秋節返去探公公時，祖孫兩人仲一齊飲返兩杯添！

近年放慢工作腳步嘅Hebe話，今年跨年冇任何工作安排，希望可以陪家人倒數，而下年就有計劃會推出新歌。

Hebe都有被問到近日五月天嘅假唱風波，不過佢就答得好小心，話希望歌手同歌迷都可以享受演唱會嘅氣氛。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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