Hebe台北小巨蛋演唱開鑼 罕邀魏如萱任嘉賓同台演出
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無線娛樂新聞台報導：田馥甄 一連五場嘅台北小巨蛋演唱會呢日正式開鑼，除咗 S.H.E.嘅隊友Selina同Ella分別送上花籃祝賀之外，大班圈中好友都一樣送上祝福，Hebe一出場就以全白獨特打扮現身，一連獻唱多首歌曲展開表演序幕喇。
舊年Hebe嘅高雄站演出一波三折，先係感冒之後又遇到地震，呢日再次登台難怪佢都有一吐烏氣嘅感覺喇。換上一套綠色裙嘅佢之後繼續演出，呢場更罕有邀請 魏如萱 擔任嘉賓，歌后同場齊齊以全黑打扮爆炸式互轟高歌。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台