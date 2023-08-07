Hebe台北小巨蛋演唱開鑼 罕邀魏如萱任嘉賓同台演出

無線娛樂新聞台報導：田馥甄 一連五場嘅台北小巨蛋演唱會呢日正式開鑼，除咗 S.H.E.嘅隊友Selina同Ella分別送上花籃祝賀之外，大班圈中好友都一樣送上祝福，Hebe一出場就以全白獨特打扮現身，一連獻唱多首歌曲展開表演序幕喇。