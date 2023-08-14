Hebe演唱會嘉賓驚喜連連 許光漢處男巨蛋演出掀回憶
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無線娛樂新聞台報導：田馥甄 喺台北小巨蛋舉行嘅演唱會呢日嚟到第4場，繼同好姊妹久違合體之後，呢日佢就邀請咗近來紅遍韓國嘅 許光漢 現身，令Fans再次尖叫不停，早已經為Hebe嘅MV擔任過男主角嘅佢，呢日齊齊合唱就更加令現場歌迷驚喜喇。
Hebe仲話光漢喺MV扮演完前男友，呢晚又擔任自己嘅一日男友，覺得受寵若驚，仲話男神為自己開金口真係非常滿足呀。雖然光漢首次踏上小巨蛋舞台已經非常緊張，不過就認為佢表現非常好，仲大讚對方靚仔又好聲咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台