Hebe演唱會嘉賓驚喜連連 許光漢處男巨蛋演出掀回憶

無線娛樂新聞台報導：田馥甄 喺台北小巨蛋舉行嘅演唱會呢日嚟到第4場，繼同好姊妹久違合體之後，呢日佢就邀請咗近來紅遍韓國嘅 許光漢 現身，令Fans再次尖叫不停，早已經為Hebe嘅MV擔任過男主角嘅佢，呢日齊齊合唱就更加令現場歌迷驚喜喇。