田馥甄留意Ella出戰內地選秀節目 讚好姊妹值滿分
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無線娛樂新聞台報導：田馥甄（Hebe）舊年喺高雄舉行巡迴演唱會，因遇上地震取消兩場演出，早前Hebe四十歲生日，喺社交平台驚喜宣佈8月將喺台北小巨蛋重啟巡演，一連舉辦5場演唱會滿足fans願意。
呢日現身一個活動，Hebe分享早前喺大馬開騷嘅心情，被問好姊妹Ella喺內地參加選秀節目，獨唱組合金曲掀起回憶殺，Hebe有留意Ella演出，大讚好姊妹值滿分！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台