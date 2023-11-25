反町隆史與松嶋菜菜子相隔廿年再合作 不老男神分享保養心得
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無線娛樂新聞台報導：日本男神反町隆史與松嶋菜菜子當年因拍《麻辣教師GTO》戲假情真，結婚至今22年，兩人有共識不干涉演藝事業，今次罕有一齊拍廣告，更係二人婚後首次合體。
反町隆史與松嶋菜菜子結婚多年仍然恩愛如昔，佢哋定情作品早前落實開拍特備劇，可以再續前緣，而呢日佢哋獲護膚品牌重金禮聘邀請做代言人，二人奉旨喺螢幕前晒恩愛，而且拍出嚟嘅效果好自然，盡顯夫妻相處日常，反町隆史年近半百卻魅力不減，呢次不老男神有分享保養心得！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台