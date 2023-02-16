陳家樂情人節拍落水戲 未婚妻連詩雅貼心為佢準備薑茶
呢晚雖然氣溫急降，但家樂就要拍攝一場落水戲，仲要由頭濕到落腳，真係令人相當擔心早前先因為胃痛而入院嘅佢，不過家樂就叫大家可以放心，佢話自己只係食錯嘢，加上近日休息不足，先令佢個胃有啲唔舒服，所以佢先入院檢查一下，而唔係要住院，仲叫大家唔好傳到好似好大件事咁，免得嚇親佢嘅屋企人呀。
雖然婚前最後一個情人節要喺工作中渡過，但家樂話自己一早已經準備咗禮物畀未婚妻，佢又話Shiga作為圈中人，明白工作係好重要，家樂又透過Shiga知佢呢晚要拍落水戲，所以竟就特別準備咗薑茶畀佢，相當貼心呀。
由於呢排忙於拍劇，所以家樂話好多結婚嘅瑣碎事都係由未婚妻去處理，家樂笑言拍完呢套劇之後，係時候將演員身份暫時放低，做返一個稱職嘅丈夫，幫手準備返個婚禮呀。
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