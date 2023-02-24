陳家樂不捨新劇煞科 羅毓儀首與吳沚默演母女：同佢只係差6年

無線娛樂新聞台報導：陳家樂、陳曉華、羅毓儀及羅皓誼呢日為《異空感應》進行拍攝，陳曉華與羅毓儀雖然今次係首度合作，不過佢哋早已相識，3年前係戲劇班同班同學，陳曉華見到羅毓儀嘅「喊功」不斷進步，劇集拍攝去到尾聲，跟劇組台前幕後相處一段時間，陳家樂覺得有啲不捨得。