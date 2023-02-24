異空感應 陳家樂不捨新劇煞科 羅毓儀首與吳沚默演母女：同佢只係差6年

陳家樂不捨新劇煞科 羅毓儀首與吳沚默演母女：同佢只係差6年

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陳家樂、陳曉華、羅毓儀及羅皓誼呢日為《異空感應》進行拍攝，陳曉華與羅毓儀雖然今次係首度合作，不過佢哋早已相識，3年前係戲劇班同班同學，陳曉華見到羅毓儀嘅「喊功」不斷進步，劇集拍攝去到尾聲，跟劇組台前幕後相處一段時間，陳家樂覺得有啲不捨得。

陳家樂覺得好感動，同一班同事生活咗幾個月，新劇終於煞科，眾人表示唔知幾時再見，陳家樂坦言2018年拍完《逆緣》，有好多同事真係隔咗好多年，直至呢齣劇先再見面，陳家樂表示：「今次又唔知幾耐先見面嘅感覺，希望唔使再等5、6年。」

羅毓儀首次與吳沚默合作演母女：「我同佢真實年齡唔係差好遠，我冇記錯只係差6年，係生唔出，我喺佢身上學到好多嘢，我哋阿媽呢個角色都慘，又係有啲精神問題，因為我阿爸成日打佢，阿妹又好曳，又做咗啲不法勾當。」吳沚默今次演嘅角色層次同起伏好大，羅毓儀從中學習揣摩角色，有感獲益良多。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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