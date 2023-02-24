陳家樂不捨新劇煞科 羅毓儀首與吳沚默演母女：同佢只係差6年
陳家樂覺得好感動，同一班同事生活咗幾個月，新劇終於煞科，眾人表示唔知幾時再見，陳家樂坦言2018年拍完《逆緣》，有好多同事真係隔咗好多年，直至呢齣劇先再見面，陳家樂表示：「今次又唔知幾耐先見面嘅感覺，希望唔使再等5、6年。」
羅毓儀首次與吳沚默合作演母女：「我同佢真實年齡唔係差好遠，我冇記錯只係差6年，係生唔出，我喺佢身上學到好多嘢，我哋阿媽呢個角色都慘，又係有啲精神問題，因為我阿爸成日打佢，阿妹又好曳，又做咗啲不法勾當。」吳沚默今次演嘅角色層次同起伏好大，羅毓儀從中學習揣摩角色，有感獲益良多。
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