痞子無間道｜開鏡拜神感情發展嘉洛賣關子 朱仔手傷未癒頂硬上加倍小心…
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無線娛樂新聞台報導：痞子無間道｜開鏡拜神感情發展嘉洛賣關子 朱仔手傷未癒頂硬上加倍小心
播出時因為無盡笑料大受歡迎嘅《痞子殿下》續作《痞子無間道》，呢日正式舉行開鏡拜神儀式，有份演出嘅原班人馬好似 周嘉洛 陳瀅 王灝兒 朱敏瀚 都將會繼續喺全新故事現身，主角嘉洛 同 陳瀅 亦都繼續會有感情線，但係佢哋就話重點會比上一集更加搞笑喇。
朱敏瀚 上集痴情深愛 王灝兒 新一輯朱仔睇打扮就繼續有型，但係手上舊傷就令佢拍攝有少少阻滯， 曹永廉 同 麥美恩 就大爆拍攝時程緊密，所以朱仔就要加倍小心演出喇。
車婉婉 主持完《中年好聲音》回歸劇組，既拍《痞子》同時又要拍《新聞女王》，仲忙到因為雙眼輪流發炎要搞到開刀呀。而 黃子恒 仲話今次拍攝安排緊密，自己破咗留宿公司最多嘅個人紀錄呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台