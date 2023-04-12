回應「忘本」得罪《愛回家》劇組傳聞 周嘉洛讚編劇寫得好

無線娛樂新聞台報導：好耐冇出現過喺處境劇《愛．回家之開心速遞》入面嘅周嘉洛，劇中飾演嘅角色金城安早前快閃回歸，劇內仲畀袁文傑飾演嘅潮偉訓話，指「無論去到邊度發展，做人都唔應該忘本」，令觀眾猜測嘉洛係咪得罪咗人。