回應「忘本」得罪《愛回家》劇組傳聞 周嘉洛讚編劇寫得好
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無線娛樂新聞台報導：好耐冇出現過喺處境劇《愛．回家之開心速遞》入面嘅周嘉洛，劇中飾演嘅角色金城安早前快閃回歸，劇內仲畀袁文傑飾演嘅潮偉訓話，指「無論去到邊度發展，做人都唔應該忘本」，令觀眾猜測嘉洛係咪得罪咗人。
呢日周嘉洛同JW王灝兒、朱敏瀚、黃子恆為新劇《痞子無間道》開工嘅佢就開腔回應，佢講笑話唔知自己係咪得罪咗編劇同編審，但自己接到劇本時，冇將自己代入個劇情，嘉洛話睇到劇本時淨係覺得寫得好好，所以演嘅時冇覺得編劇們係針對緊自己，又話雖然唔知當中係咪有隱喻，但就話自己冇特別放大呢一點嚟演。而喺旁邊嘅JW，就笑住投訴話《愛回家》之前明明講過會邀請佢哋去客串演出，但係就一直未搵佢哋呀。
最近JW同朱仔就成日去按摩，JW解釋因為自己瞓覺姿勢差而周身痛，而豬仔就指因為右手受傷而要去做針灸按摩。講到為新劇剪咗一頭短髮嘅JW，就話對自己呢個短髮造型好滿意，仲話唔排隊會keep住剪短髮呀！
網民點睇？
咁忙，個個揸住碗野訪問❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台