痞子無間道｜正式煞科演員拍晒手 子恆釣魚成JW嘉洛把柄

無線娛樂新聞台報導：舊年令大家笑到肚痛嘅《痞子殿下》續作《痞子無間道》，早前以全新故事開拍，呢日經過三個多月之後正式煞科，辛苦咗咁耐之後 JW 周嘉洛 同 黃子恆 呢日就開心到拍晒手喇。雖然完工開心，不過就同時唔捨得各位拍檔，仲話相對上一輯輕鬆呀。