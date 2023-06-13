痞子無間道｜正式煞科演員拍晒手 子恆釣魚成JW嘉洛把柄

痞子無間道｜正式煞科演員拍晒手 子恆釣魚成JW嘉洛把柄

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：舊年令大家笑到肚痛嘅《痞子殿下》續作《痞子無間道》，早前以全新故事開拍，呢日經過三個多月之後正式煞科，辛苦咗咁耐之後 JW 周嘉洛 同 黃子恆 呢日就開心到拍晒手喇。雖然完工開心，不過就同時唔捨得各位拍檔，仲話相對上一輯輕鬆呀。

喺《隱門》已經斃命但仲係老是常出現嘅子恆，就話《痞子》嘅喜劇故事令拍攝氣氛非常輕鬆，大家似玩多過工作，仲話JW連行路都充滿喜感呀。

至於JW就反爆子恆可以全天候瞓著，大家仲即時偷影留低呢個鐵人都要休息嘅證據呀。唔少演員拍攝時都要忍口，不過今次JW同嘉洛就反其道而行，要邊拍邊狂食，仲話係為角色增肥喎，真係唔知佢哋邊句真呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 