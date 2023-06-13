痞子無間道｜正式煞科演員拍晒手 子恆釣魚成JW嘉洛把柄
喺《隱門》已經斃命但仲係老是常出現嘅子恆，就話《痞子》嘅喜劇故事令拍攝氣氛非常輕鬆，大家似玩多過工作，仲話JW連行路都充滿喜感呀。
至於JW就反爆子恆可以全天候瞓著，大家仲即時偷影留低呢個鐵人都要休息嘅證據呀。唔少演員拍攝時都要忍口，不過今次JW同嘉洛就反其道而行，要邊拍邊狂食，仲話係為角色增肥喎，真係唔知佢哋邊句真呀。
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