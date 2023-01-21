蘇民峰師傅 癸卯年肖牛流年運程
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無線娛樂新聞台報導：聽日兔年就正式嚟到，趁住新一年大家都一定想有個好開始，而 蘇民峰 師傅就預先為各位TVB娛樂新聞台嘅觀眾，分享來年要注意嘅地方喇，一齊留意吓師傅嘅提示，咁來年就順風順水，平安大吉喇。
網民點睇？
蘇師傅👍👍👍👍👍👏🏻👏🏻👏🏻
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年必要與朋友、家人團聚，除了有2023新年好去處外，今年香港有5大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合團年飯到會2023推介、新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜和黃金糕食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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