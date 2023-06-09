周潤發孖袁詠儀宣傳新戲分享自身經歷 上海外灘晨跑被「捕獲」魅力不減…
發哥周潤發同袁詠儀主演新戲即將喺內地上映，呢日佢哋現身上海戲劇學院為電影宣傳，跟學生分享演戲經驗同人生道理。
發哥大談後生嗰陣喺片場打拚嘅經歷，給予年輕人鼓勵及意見，盼年輕演員勿忘初心，要安安分分去演好角色，而袁詠儀原來有一段時間曾喺上海戲劇學院進修演技，明白人生如戲以外，要將劇本加上自身經歷，豐富人物角色設定。
發哥熱愛運動，即使去上海為新戲宣傳，佢仍然保持每朝晨跑嘅習慣，唔少網友喺上海外灘成功「捕獲」發哥，佢認為作為一個演員要有健康體魄，六年來堅持每日跑步，發哥自覺身體越嚟越健康。
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