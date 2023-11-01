StarTalk丨余香凝感謝姜大衞設計動作助劇情發展 梁雍婷用心鑽研智障…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨余香凝感謝姜大衞設計動作助劇情發展 梁雍婷用心鑽研智障人士角色
新片《白日之下》未上映已喺金馬獎獲得5項提名，余香凝及梁雍婷接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主播王鎮泉（Jeoffrey）暢談投入角色嘅準備。電影以2015年一間護老院疑虐待院友事件為題材，佢哋希望喚起社會關注虐老案問題。
余香凝喺新戲飾演一名記者追查院舍唔夠人手、監管唔夠就會發生乜嘢事，從而揭發真相，余香凝同梁雍婷分別為角色做足功課，梁雍婷用心鑽研智障人士角色，研究智障人士嘅醫學報告，了解佢哋心理同身理，而余香凝坦言自己情緒同角色一樣波動大，面對沉重劇本，努力壓抑自己情緒，要靠愛女撫平心情。
余香凝今次同前輩姜大衞（John哥）同修哥胡楓合作獲益良多，余香凝感謝John哥設計動作上嘅細節，好幫到劇情發展，而梁雍婷好欣賞修哥真係好精靈，休息時間仲會為自己演唱會排練。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台