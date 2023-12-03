姜大衞戲中造型現身謝票 林保怡爆John哥想出手打院長
廣告
無線娛樂新聞台報導：導演簡君晉率領姜大衞（John哥）、林保怡、余香凝、梁雍婷等為主演嘅電影《白日之下》去戲院謝票，John哥特別以戲中通伯裝束現身，令觀眾相當驚喜，林保怡喺戲中飾演院長一角非常入戲，令觀眾恨之入骨。
林保怡仲話啱啱見到John哥嘅時候，John哥仲話要打佢呢個院長添! John哥仲即刻問現場觀眾有冇人想打院長，有就舉手。為咗答謝觀眾支持，令電影將進入第五周，一班演員帶咗紀念品送畀觀眾，對於票房衝破1700萬，導演同演員都有心底話想同大家講！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台