鄧麗欣新片屢獲獎增信心 透露首初次睇完整版電影有窒息感
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無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣主演嘅新片，先喺金雞百花電影節獲頒年度期待華語電影，早前又獲福岡旭日國際電影節頒發「特別功績賞」，呢日佢出席電影優先場時，就表示好開心電影未上映已經得到咁多肯定。Stephy話呢個獎項嘅名相當特登，同時亦係提醒住自己要做更多嘢先可以對得住呢個獎項。
電影喺各地都有唔錯成績，Stephy坦言亦令佢對嚟緊嘅金像獎增加信心，而信心嘅來源係嚟自觀眾嘅反應，Stephy話見到嚟自唔同地方嘅觀眾都好鍾意呢套電影，呢啲正面嘅反應都令佢增強信心。
Stephy話由於電影係喺疫情時拍攝，角色情緒起伏大，難度好高，不過因為要隔離21日，所以對投入角色好有幫助，佢仲話自己第一次睇返電影嘅完整版時都搞唔掂，覺得全程好似唞唔到氣咁，話估唔到抽離時睇返套戲係咁有張力。
提到上月嘅演唱會勾起唔少人回憶，同時亦有唔少人期待有part 2 ，Stephy話出年嘅上半年都會係忙電影，佢又話今次電影入面自己都有唱主題曲，所以大家可以聽住先呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台