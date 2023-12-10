鄧麗欣新片屢獲獎增信心 透露首初次睇完整版電影有窒息感

無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣主演嘅新片，先喺金雞百花電影節獲頒年度期待華語電影，早前又獲福岡旭日國際電影節頒發「特別功績賞」，呢日佢出席電影優先場時，就表示好開心電影未上映已經得到咁多肯定。Stephy話呢個獎項嘅名相當特登，同時亦係提醒住自己要做更多嘢先可以對得住呢個獎項。