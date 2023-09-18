白石麻衣代言服裝品牌 滿場新衫當自己出街Shopping
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無線娛樂新聞台報導：乃木坂46 嘅前主將 白石麻衣 轉眼已經畢業3年，離隊後轉型成為演員嘅佢，一直有唔同作品推出，加上唔錯嘅身材曲線，難怪支持者一直有增無減喇。近日佢又獲邀為服裝品牌擔任代言人，拍攝新廣告之餘，仲同大家分享自己嘅衣著打扮喜好。
追求舒適為上嘅佢，仲話自己平時比較鍾意簡約風格，不過拍攝當日見到滿場新衫，就令佢心情自然變得非常興奮喇。加上佢最近甚少機會外出Shopping，呢次好似換季咁嘅拍攝經驗就令佢幻想秋冬出去遊玩嘅情境喇
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台