95歲白雪仙欣賞4K修復版粵劇 舊鄰居張家輝撐場被拉合照留念
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無線娛樂新聞台報導：久未公開露面嘅粵劇名伶白雪仙呢晚與兩位愛徒陳寶珠及梅雪詩（阿嗲）出動任白慈善基金電影籌款活動，欣賞4K修復版粵劇《李後主》，吸引大堆粵劇迷逼爆門外一睹偶像風采，張家輝、林家棟、余慕蓮、文雪兒及古天樂媽媽李綺雯等前來支持。
95歲仙姐精神奕奕，不時拉住現場嘉賓好友合照留念，仙姐感謝大家前來捧場，希望唔好令大家失望，而寶珠姐同阿嗲相當興奮，支持粵劇現代化發展，對修復版效果感到滿意，阿嗲勾起好多昔日回憶，寶珠姐就好掛住任姐任劍輝。
作為仙姐舊鄰居嘅張家輝，因疫情及工作關係好耐冇探仙姐，今次趁住呢個機會一定要嚟恭賀前輩，張家輝原來係忠實戲迷，被粵劇啟發成為電影工作者。
網民點睇？
仙姐bb
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台