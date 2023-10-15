盧廣仲預告明年來港開騷 知「香港人好鍾意返工」望新戲為大家紓壓
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無線娛樂新聞台報導：盧廣仲與瞿友寧導演睽違5年再度合作拍喜劇電影《他馬克老闆》，改編自知名網路漫畫，盧廣仲日前與新戲拍檔江齊來港宣傳，親切對待接機嘅fans，非常寵粉嘅盧廣仲更與fans合照，邊行邊為fans簽名。
盧廣仲跟拍檔出席首映禮時，今次演繹職場新人馬克做一般上班族，佢盼新作為大家帶來療癒同輕鬆嘅感覺，稱知道香港人好鍾意返工，想給予打工仔紓壓同能量；拍檔江齊首次演戲即獻出螢幕親吻，江齊笑言拍吻戲跟想像有出入，感覺似完成任務，過程好倉促一啲都唔浪漫！盧廣仲預告明年來港開騷，宣傳完新戲就要忙於做新專輯。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台