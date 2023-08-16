盧廣仲現身鬧市宣傳新作 蔡亘晏首現身回應老公MeToo風波
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無線娛樂新聞台報導：盧廣仲 再度同導演瞿友寧合作新戲，呢日一眾演員曾國城、鄭人碩、豆花妹蔡黃汝、蔡亘晏等就齊齊出席主題曲MV發布會暨粉絲拍照會。
除咗演出電影外，今次電影嘅配樂同主題曲都係由佢包辦，瞿導就話聽完廣仲創作嘅主題曲，完全可以講到一個打工仔嘅感受。
蔡亘晏喺老公黃健瑋捲入MeToo風波後首次見傳媒，佢就話人生一定會遇到困難，但相信時間會畀大家答案，蔡亘晏承認事後發生後心情有少少受到影響，但堅信時間會畀到大家答案，仲話到時老公都會入場睇電影呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台