蔡亘晏七夕宣傳獲fans表白 盧廣仲自爆想做農夫種田
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無線娛樂新聞台報導：台灣創作歌手盧廣仲主演嘅新戲即將上映，呢日佢同蔡亘晏（爆花）、江齊、黃鐙輝同埋導演瞿友寧齊齊出席電影預告發佈會。由於呢日係七夕情人節，所以演員們都手持心形氣球現身，活動上又大派福利同fans作近距離接觸，而fans就把握機會同偶像表白，相當搞笑。
盧廣仲喺戲中飾演每日都要加班嘅上班族，佢話現實中如果冇入行做歌手嘅話，自己可能會去做農夫，因為佢嘅曾祖父以前就係種田嘅，自己細個都有試過落田播種，當時佢覺得幾好玩，而且農作物成熟後仲可以分送畀朋友。而爆花就指以前佢媽媽好擔心自己嘅演藝之路，所以曾經勸佢不如去考軍校做軍人，當時爆花拒絕咗，仲話如果自己真係做咗上班族一定會無聊到死。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台