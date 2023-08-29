蔡亘晏七夕宣傳獲fans表白 盧廣仲自爆想做農夫種田

無線娛樂新聞台報導：台灣創作歌手盧廣仲主演嘅新戲即將上映，呢日佢同蔡亘晏（爆花）、江齊、黃鐙輝同埋導演瞿友寧齊齊出席電影預告發佈會。由於呢日係七夕情人節，所以演員們都手持心形氣球現身，活動上又大派福利同fans作近距離接觸，而fans就把握機會同偶像表白，相當搞笑。