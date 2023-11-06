單身盧廣仲稱結婚隨緣 為增加生活幸福感做臨床實驗

無線娛樂新聞台報導：盧廣仲呢日以公益大使嘅身份，出席推行老人照顧服務計劃嘅記者會，仲同在場嘅老友記親切互動。盧廣仲家中有年過90嘅爺爺，佢透露對方喺80幾歲嘅時候曾經確診食道癌，不過而家已經成功戰勝病魔。由於家人都已經上年紀，盧廣仲覺得長輩係需要陪伴，所以有諗過接父母去台北住，又或者佢搬返台南住。