單身盧廣仲稱結婚隨緣 為增加生活幸福感做臨床實驗
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無線娛樂新聞台報導：盧廣仲呢日以公益大使嘅身份，出席推行老人照顧服務計劃嘅記者會，仲同在場嘅老友記親切互動。盧廣仲家中有年過90嘅爺爺，佢透露對方喺80幾歲嘅時候曾經確診食道癌，不過而家已經成功戰勝病魔。由於家人都已經上年紀，盧廣仲覺得長輩係需要陪伴，所以有諗過接父母去台北住，又或者佢搬返台南住。
講到長輩見到子孫結婚會增加幸福感，盧廣仲就話唔否認呢個講法，但係佢冇呢方面嘅壓力，因為父母係道家忠實讀者，覺得一切都順其自然，結唔結婚都OK呀。
致力為生活增加幸福感嘅盧廣仲，透露最近做緊一個臨床實驗，就係每日行一萬五千步，持續一星期的話係會令幸福感增加，所以佢而家積極推薦大家行多啲呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台