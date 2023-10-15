盧靖姍時刻保持感恩之心 認為拍動作片跟年齡無關

盧靖姍時刻保持感恩之心 認為拍動作片跟年齡無關

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：盧靖姍呢日現身上海出席一個以身心健康為主題嘅品牌活動，佢分享好心情秘訣，要時刻保持感恩之心，大會邀請瑜伽老師教大家透過呼吸放鬆心情。

作為代言人嘅盧靖姍，就話每晚會花時間畀自己沉思同平靜心情，畀一個時間接納同傾聽自己嘅情緒，佢發現自己喺幫忙別人時亦會覺得幸福，同時又會每天練習感恩，對自己擁有嘅嘢都感恩尋找幸福感，佢又推薦女生要多做運動、多曬太陽。

盧靖姍憑演動作電影為觀眾熟悉，佢自從同韓庚結婚生B後，好少喺動作片亮相，盧靖姍仍愛拍動作片，佢認為拍動作片跟年齡無關，亦想嘗試音樂有關嘅工作。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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