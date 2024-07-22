《直播靈接觸》紅衣女鬼身份揭祕 彭翔翎不惜賣愛車追夢 網民熱議不斷

追夢路上不平凡經歷

彭翔翎的追夢之路充滿了波折和挑戰。她曾參加過校花選舉，並有過兼職的士司機的經歷，這段時間對她來說收穫頗豐。「追夢」對她來說意味著必須做出許多犧牲，包括賣掉她深愛的汽車。「開始難，守著更難！」彭翔翎在成為正式演員後發現，演戲遠比她想像中的困難，即使是簡單的幾句對白也需要巧妙地加入演技來表達情感。「我想像中係好易，覺得自己能力HANDLE到，原來非常難，那怕一句對白兩句對白，你要用對白再加戲去表達一啲嘢係好難。」

為夢想不懈努力日子

為了維持生活並繼續追求演藝夢想，彭翔翎選擇了一條不尋常的道路—成為的士司機。「追夢是一件非常困難嘅事，首先你要維持到生活先。」她分享道。彭翔翎在TVB工作了7年，起初還能依靠自己的積蓄，但隨著時間的推移，她不得不尋找其他收入來源。「我又鍾意揸車，以前都有揸車，試下考的士牌，的士可以做工作又彈性啲，試咗之後OK，考的士牌都係為咗追夢。」彭翔翎的的士生涯充滿了趣事和挑戰，她甚至被稱為「最靚的士司機」，有時候會有乘客因為她的外貌而特別要求她的服務。「都有多客問我拎電話，又問『會唔會日日揸車，我以後都CALL你車。』另外，都試過行錯路，對方只係話：『靚女睇你咁後生，你都係新揸，唔緊要，最重要安全。』『同你傾計好開心。』」

家人支持與未來展望

在追求夢想的路上，家人的支持對彭翔翎來說至關重要。「屋企人好FREE，永遠鼓勵我，你鍾意做咩就咩，最重要我開心。」她感激家人的理解和支持，使她能夠無後顧之憂地追求自己的夢想。「無，無後悔過，因為細個已經好想做演員，唔係為出名，係想演好一個角色，那怕係演一個唔見樣嘅女鬼，我都好ENJOY投入去做，因為鍾意演，好鍾意玩古靈精怪嘅嘢，所以無後悔過，好開心，有好多經歷，多咗好多歷練。」