直播靈接觸

《直播靈接觸》揭祕：網民懷疑同事養鬼仔 節目中男藝人淚講亡妻故事震撼全場

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集《直播靈接觸》中，節目深入探討了一個在討論區熱議的神祕事件。有網民透露，他們的同事表現異常，經常精神不佳，且每次經過其座位時，都能感受到一陣陰風。這位同事不僅行為怪異，每天帶著一個紅色木盒來上班，還會準備兩份午餐和餐具，其中一份從不動用，只是靜靜地放在桌上。這種行為讓人不免生疑，猜想是否有什麼不可告人的祕密。

節目中揭露圈中男藝人的心碎祕密

節目中，主持人梁思浩轉移話題，分享了一位圈中男藝人的感人故事。這位藝人在公開場合經常會準備多份餐具，原來背後藏有辛酸故事。「嗰個人成日食飯都擺多份碗筷，咁我就出於關心問佢，佢就含住眼淚同我講：『我老婆死咗，我好掛住佢，我覺得佢喺我身邊，所以我每次食飯都想擺多套碗筷畀佢，我覺得我老婆喺度。』」這段話不僅讓現場觀眾感動，也讓更多人對於愛與失去有了更深的體會。

網民勇敢求證真相卻遭否認

對於懷疑同事養鬼仔的網民來說，真相似乎更加撲朔迷離。他們鼓起勇氣向該同事求證，卻被當場否認。更令人不安的是，該網民在當晚的夢中見到了一位小朋友，這讓他不禁猜想，這是否是某種超自然的警告。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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