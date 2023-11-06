方力申擔正舞台劇嫌表現未完美 女友超捧場發夢演出背對白

無線娛樂新聞台報導：方力申 首次擔正同 張可堅 演出；改編知名小說嘅舞台劇正式公演，呢個劇目曾由 鍾景輝 同 陳國邦 演出過，加上係著名小說，難怪小方話壓力巨大，佢仲話已經個幾月專注排練，不過仍然非常擔心演出效果。