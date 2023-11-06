方力申擔正舞台劇嫌表現未完美 女友超捧場發夢演出背對白
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無線娛樂新聞台報導：方力申 首次擔正同 張可堅 演出；改編知名小說嘅舞台劇正式公演，呢個劇目曾由 鍾景輝 同 陳國邦 演出過，加上係著名小說，難怪小方話壓力巨大，佢仲話已經個幾月專注排練，不過仍然非常擔心演出效果。
不過經過首場演出之後，小方就獲唔少觀眾讚賞，仲連張可堅都被感動流淚。而首場唔少親友同Fans都入場支持，小方就話希望唔好喺大家面前出醜，演出前仲曾向 張繼聰 請教。
而女友一直陪伴在則，仲連兩個角色嘅對白都倒背如流，甚至發夢都以為自己係其中一個角色呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台