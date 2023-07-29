真係唔好笑丨Bella爆何依婷見到肉酸嘢易作嘔 6號搞笑：好在你見到我…
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無線娛樂新聞台報導：真係唔好笑丨Bella爆何依婷見到肉酸嘢易作嘔 6號搞笑：好在你見到我OK
TVB遊戲綜藝節目《真係唔好笑》呢日搵嚟何依婷、林穎彤（Bella）及陸浩明（6號）擔任嘉賓，與一眾主持人一齊玩升級版狼人殺，考驗眾人身體協調能力。
Bella讚自己玩遊戲有進步，何依婷首次喺節目玩狼人殺感覺好好玩，而懲罰就係食芥茉餅乾，何依婷一連食咗好多塊，即場反胃嘔吐，佢指自己腸胃弱，搞到好友Bella好擔心，Bella爆何依婷拍《十月初五的月光》因公廁太臭，忍唔住作嘔，身邊6號即反問：「你見到啲肉酸嘢太臭就會有反應，好在你見到我OK。」何依婷笑指冇嘔。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台