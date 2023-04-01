真係唔好笑｜節目宣傳率先爆內容 FYY慘敷發黃Mask素顏出鏡
廣告
無線娛樂新聞台報導：全新遊戲節目《真係唔好笑》正式首播，一班主持 何廣沛 馮盈盈 郭子豪 彭慧中 方紹聰 同 羅毓儀 就齊齊現身宣傳，仲扮鬼扮馬易服玩遊戲，更加講到節目中嘅搞鬼遊戲碎料嚟咁話。
雖然節目拍咗一年，不過呢日佢哋就話情境歷歷在目，但係Arnold就講到好似拍完好多年咁，不過就話講起都開心，因為開工同玩一樣呀。
話晒身為港姐嘅FYY喺節目當中就完全唔顧形象，仲被整蠱搞到要素顏出鏡，呢日幾位女士就一齊代佢出頭，仲話要搵三個主謀出氣呀。至於身為節目中年紀最細一人嘅Yuki，就因為忍笑功力低而成為目標，但係佢就話笑點雖然低，不過自己就唔係輸得最多嘅人喇。
想知佢哋有咩玩又有幾好笑，記得一陣就留意節目首播喇。
《真係唔好笑》4月1號起逢星期六晚 21:45 翡翠台
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台