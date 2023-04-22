真係唔好笑｜雪雪洗走冇腦前恥 潮凱搲爆頭呻難玩

無線娛樂新聞台報導：遊戲節目《真係唔好笑》新一集一陣22:15就會同大家見面，今集有 波波 黃靖靈 孫慧雪 同 楊潮凱 加入同 郭子豪 何廣沛 方紹聰 馮盈盈 羅毓儀 一齊玩，又要跳彈床又要用腳接力傳嘢，雪雪仲因為呢次表現，一雪過往被指冇腦嘅傳聞呀。FYY同波波仲話雪雪非常有文彩，搞到佢要高呼當年大學讀中文不過冇人記得呀。