真係唔好笑｜雪雪洗走冇腦前恥 潮凱搲爆頭呻難玩
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無線娛樂新聞台報導：遊戲節目《真係唔好笑》新一集一陣22:15就會同大家見面，今集有 波波 黃靖靈 孫慧雪 同 楊潮凱 加入同 郭子豪 何廣沛 方紹聰 馮盈盈 羅毓儀 一齊玩，又要跳彈床又要用腳接力傳嘢，雪雪仲因為呢次表現，一雪過往被指冇腦嘅傳聞呀。FYY同波波仲話雪雪非常有文彩，搞到佢要高呼當年大學讀中文不過冇人記得呀。
佢哋仲話幕後工作人員為咗保密，所有遊戲同嘉賓陣容事先都唔會公開，等大家有啲神秘感。不過潮凱就大呻遊戲一啲都唔易玩，連鬼馬嘅Yuki話製作組安排嘅難關一啲都唔容易應付呀。
網民點睇？
點解要去亞洲電視錄影廠？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台