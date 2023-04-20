真係唔好笑丨朱智賢鄺潔楹儀態盡失 何廣沛奶仔散發CP感
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無線娛樂新聞台報導：TVB遊戲綜藝節目《真係唔好笑》呢集請嚟朱智賢、鄺潔楹做嘉賓，聯同何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、羅毓儀、方紹聰、彭慧中分組玩遊戲。
朱智賢及鄺潔楹幾年前一齊拍住做旅遊節目，今次佢哋儀態盡失，更互相投訴對方！羅毓儀大爆何廣沛同奶仔散發出CP感，二人有男男親密舉動，
網民點睇？
This show is a little lame 😒
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台