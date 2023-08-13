真係唔好笑｜Edmond被圍攻無言以對 郭子豪慘被評樣樣唔掂

無線娛樂新聞台報導：遊戲節目《真係唔好笑》呢一集有 許文軒 同 江嘉敏 擔任嘉賓，同其他主持組隊齊齊玩遊戲，不過 麥美恩 呢次Edmond就似乎完全估唔到Mayanne匿埋喺箱入面，平時做慣訪問嘅Edmond呢日仲啞口無言任幾個百厭星魚肉，真係唔知點答先好呀。