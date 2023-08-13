真係唔好笑｜Edmond被圍攻無言以對 郭子豪慘被評樣樣唔掂
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無線娛樂新聞台報導：遊戲節目《真係唔好笑》呢一集有 許文軒 同 江嘉敏 擔任嘉賓，同其他主持組隊齊齊玩遊戲，不過 麥美恩 呢次Edmond就似乎完全估唔到Mayanne匿埋喺箱入面，平時做慣訪問嘅Edmond呢日仲啞口無言任幾個百厭星魚肉，真係唔知點答先好呀。
而 郭子豪 過往參加唔同節目都比人非常精明又挑通眼眉嘅感覺，不過喺《真係唔好笑》就似乎完全發揮唔到呢方面長處，仲被大家圍笑佢各方面反應都唔多掂呀。而Kaman就話呢集玩嘅遊戲同想像有落差，仲話恐怖箱係自己嘅死穴，實在覺得非常恐怖呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台