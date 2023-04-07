真係唔好笑丨謝東閔嘲郭子豪體能差 馮盈盈拋金句爆笑料
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無線娛樂新聞台報導：TVB遊戲節目《真係唔好笑》呢集邀請謝東閔做嘉賓，佢聯同何廣沛、羅毓儀及彭慧中組隊對戰另一組，分別挑戰多個小遊戲，謝東閔同何廣沛嘲郭子豪體能差，被封為「虧豪」，羅毓儀笑言被隊友恰，慘變擋箭牌！
馮盈盈喺節目拋金句笑料百出，奶仔同郭子豪嗰組特別玩得癲，搞到同組嘅麥美恩同馮盈盈儀態盡失，不時放聲大笑，麥美恩呻奶仔係黑氣石，跟佢一組必定穩輸！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台